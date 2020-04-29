Мужчина стал миллионером благодаря внезапному желанию угостить коллег кофе

29 апреля 2020     17
Мужчина стал миллионером благодаря внезапному желанию угостить коллег кофе

Житель австралийского города Аделаида утверждает, что стал миллионером благодаря внезапному желанию угостить коллег кофе. Его слова приводит портал UPI.

Австралиец, чье имя не уточняется, зашел по дороге на работу в магазин, чтобы купить кофе для себя и коллег. Там любитель азартных игр вспомнил, что забыл приобрести лотерейный билет к субботнему розыгрышу Saturday X Lotto. «Я рад, что забежал за кофе, иначе я бы пропустил игру», — пояснил он.

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В воскресенье, 26 апреля, удачливый австралиец проверил результаты игры и узнал, что сорвал джекпот в 1,2 миллиона долларов (88,7 миллиона рублей). «Честно признаться, я был в полном шоке. Я усердно зарабатывал на все, что у меня сейчас есть, и порой у меня были непростые времена. Крышу сносит, когда тебе выпадает такой подарок», — поделился своими эмоциями победитель.

На выигранные деньги новоиспеченный миллионер решил расплатиться по долгам. Затем он планирует обсудить с женой, как они потратят этот крупный приз. «Думаю, я отдам часть денег детям, а когда ситуация в мире наладится, мы отправимся в семейный отпуск», — рассказал австралиец.

Ранее жительница американского округа Принс-Джорджес, штат Мэриленд, купила выигрышный лотерейный билет благодаря внезапному чувству голода. Сумма ее выигрыша составила 30 тысяч долларов (2,2 миллиона рублей по текущему курсу).

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Источник: Лента.Ру

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