МВД напомнило о запрете на публичные акции в Москве во время режима изоляции

29 мая 2020     12
МВД напомнило о запрете на публичные акции в Москве во время режима изоляции

Управление МВД по Москве напомнило о запрете на проведение публичных акций и мероприятий в городе во время режима самоизоляции, введенного в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В полицейском главке указали, что в интернете распространяются призывы участвовать в несанкционированных мероприятиях в центре Москвы. Нарушение запрета предусматривает административную ответственность и влечет за собой наложение штрафа, обязательные работы или административный арест, отметили в полиции и призвали граждан воздержаться от участия в незаконных акциях, иначе к ним будут применены санкции.

28 мая журналистов «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр и Александра Плющева, а также главного редактора издания «Медиазона» Сергея Смирнова задержали за одиночные пикеты у здания МВД в поддержку арестованного журналиста «Новой газеты» Ильи Азара. Суд отправил его под административный арест на 15 суток за одиночный пикет, который он провел двумя днями ранее у здания МВД в поддержку создателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова, подозреваемого в порнографии и вымогательствах.

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Источник: Лента.Ру

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