МВФ одобрил механизм краткосрочной ликвидности для стран-членов

16 апреля 2020     15
МВФ одобрил механизм краткосрочной ликвидности для стран-членов

Международный валютный фонд (МВФ) одобрил механизм краткосрочной ликвидности для стран-участниц на фоне пандемии коронавируса. Об этом 15 апреля заявила директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева.

«Совет управляющих одобрил создание механизма краткосрочной ликвидности для дальнейшего укрепления глобальной сети финансовой безопасности в рамках реагирования на COVID-19», — цитирует ее «РИА Новости».

Речь идет о возобновляемых гарантиях для имеющих крепкую политику и фундаментальные основы экономики стран-членов, которые при этом нуждаются в краткосрочной умеренной поддержке баланса. В данном случае государства получат возобновляемый доступ до 145% квоты.

По мнению Георгиевой, это укрепит ликвидность стран и позволит фонду эффективней расходовать его ресурсы.

14 апреля МВФ представил доклад, согласно которому мировая экономика в 2021 году вырастет на 5,8%, однако сократится в текущем, 2020-м, на 3% из-за пандемии коронавируса.

Ранее фонд впервые в истории зафиксировал практически полную остановку мировой экономики. В фонде прогнозируют продолжительный и глубокий спад экономики, который затронет все страны.

По данным Worldometer, на 15 апреля количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире превысило отметку в 2 млн, умерли 129 тыс. человек.

Источник: Газета Известия

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