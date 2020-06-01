На актера Джона Кьюсака напала полиция во время протестов в США

1 июня 2020     14
На актера Джона Кьюсака напала полиция во время протестов в США

Американский актер Джон Кьюсак, известный по главным ролям в таких кинокартинах как «1408», «Интуиция» и «2012», рассказал, что подвергся нападению сотрудников полиции в Чикаго. Его слова приводит Deadline.

Кьюсак сообщил, что снимал горящую машину во время протестов из-за гибели чернокожего Джорджа Флойда после грубого задержания полицией. Это не понравилось правоохранителям. «Они напали на меня с дубинками и ударили мой велосипед», — отметил Кьюсак.

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16:54 — 28 мая

Ранее сообщалось, что десятки знаменитостей вышли протестовать на улицы, среди них — певица Ариана Гранде, актер Тимати Шаламе, рэпер Machine Gun Kelly, актриса Эллен Пейдж, дочь Майкла Джексона Пэрис Джексон, певица Кейлани, актер и рэпер Ник Кэннон, сообщает Entertainment Weekly. Портал TMZ отмечает, что на акциях также были замечены модель Эмили Ратаковски, рэперы Meek Mill и J. Cole, певицы Halsey и Tinashe.

Протесты, сопровождающиеся беспорядками, вандализмом и нападениями на полицию, охватили десятки городов США. Поводом для них стала смерть чернокожего охранника Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота), который скончался после грубого ареста. В ходе столкновений огнестрельные ранения получили двое полицейских, один из которых скончался. Американские власти заявили о том, что любые стычки с полицией или угрозы правоохранителям расцениваются как акты внутреннего терроризма.

Источник: Лента.Ру

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