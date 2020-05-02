На Алибасова подали заявление после продажи квартиры Федосеевой-Шукшиной

На продюсера группы «На-На» Бари Алибасова подали заявление в Следственный комитет России после того, как он передал квартиру жены Лидии Федосеевой-Шукшиной своему помощнику. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что речь идет о единственной квартире артистки, которая расположена в Новой Москве. По данным канала, стоимость недвижимости составляет десять миллионов рублей. «Легендарный продюсер “помог” супруге передать ему в дар квартиру, а из-за проблем с налогами якобы временно оформил ее на помощничка», — пишет Mash.

Канал отмечает, что сама актриса сказала, что не знала, какой документ подписывает: Алибасов «повез ее к адвокату под предлогом консультации, подсунул документ, артистка поставила подпись». Адвокат ее дочери Марии Шукшиной назвал это мошенничеством и попросил арестовать продюсера.

Алибасов в разговоре с Mash сообщил, что передача квартиры его помощнику прошла по закону. «Везде стоят печати, везде стоят подписи. Это было все сделано при соавторстве Лидии Николаевны Шукшиной. То есть квартира, оформленная на меня, временно была оформлена на моего помощника. Но условие — и это условие есть у нас в договоре, — что в этой квартире будет жить только Лидия Николаевна Федосеева-Шукшина. Больше там никого не будет, независимо от того, на кого она оформлена», — объяснил он.

В апреле стало известно, что Федосеева-Шукшина рискует остаться без крыши над головой: по словам адвоката актрисы, московская квартира на улице Бочкова, где постоянно проживает артистка, формально ей не принадлежит. Недвижимость досталась артистке от бывшего супруга — писателя Василия Шукшина. Впоследствии недвижимость перешла в собственность дочерей актрисы — Ольги и Марии. Мария Шукшина передарила свою долю дочери Анне. Сама Лидия Федосеева-Шукшина в квартире только зарегистрирована, поэтому риск жилищных проблем не исключен.

Источник: Лента.Ру