На Алтае возбудили дело по факту убийства сельчанина в турпалатке

13 мая 2020     9
На Алтае возбудили дело по факту убийства сельчанина в турпалатке

В Усть-Коксинском районе Республики Алтай возбуждено уголовное дело по факту убийства 47-летнего мужчины. Фигурантом по делу проходит 39-летний житель села Теректа, сообщает сайт СУ СКР по республике.

По данным следствия, 7 мая 2020 года в урочище «Черная Речка» пятеро местных жителей перегоняли скот. Во время отдыха двое из них занялись стрельбой по банкам, при этом один мужчина, перезаряжая ружье, направил его в сторону палатки, в которой находились люди, пишет altapress.ru.

Произошел выстрел. Пуля пробила палатку и попала в 47-летнего односельчанина стрелявшего. В результате ранения потерпевший скончался на месте.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Проводится комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

В конце апреля сообщалось, что в Алтайском крае обнаружили тела двоих молодых людей, которые пропали в январе. По данным следствия, 7 января 2020 года 15-летний Дмитрий Д. и 18-летняя Оксана Р. ушли из дома в Новоалтайске и не вернулись.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Родственники проигнорировали сигнал из гроба и похоронили шевелящегося покойника
Родственники проигнорировали сигнал из гроба и похоронили шевелящегося покойника

Видео с похорон в индонезийском городе Манадо породило слухи, что был погребен живой человек. Об этом сообщает издание Daily Mail. …


В Белом доме рассказали о возможном переносе президентских выборов в США
В Белом доме рассказали о возможном переносе президентских выборов в США

Джаред Кушнер, старший советник президента США Дональда Трампа, который также является его зятем, в интервью журналу Time высказался о возможном …


Бывшая жена Марата Башарова вспомнила об избиении на третьем месяце беременности
Бывшая жена Марата Башарова вспомнила об избиении на третьем месяце беременности

Бывшая жена актера Марата Башарова Елизавета Шевыркова стала гостьей программы «Прямой эфир», где вспомнила об избиении ее мужем на третьем …


Суд оштрафовал предоставивших квартиру для вечеринки на карантине уральцев
Суд оштрафовал предоставивших квартиру для вечеринки на карантине уральцев

Свердловский областной суд оштрафовал двух жителей Екатеринбурга за предоставление жилплощади под «закрытую вечеринку» во время действия режима самоизоляции. Об этом …


На Алтае возбудили дело по факту убийства сельчанина в турпалатке
На Алтае возбудили дело по факту убийства сельчанина в турпалатке

В Усть-Коксинском районе Республики Алтай возбуждено уголовное дело по факту убийства 47-летнего мужчины. Фигурантом по делу проходит 39-летний житель села …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты