На Алтае возбудили дело по факту убийства сельчанина в турпалатке

В Усть-Коксинском районе Республики Алтай возбуждено уголовное дело по факту убийства 47-летнего мужчины. Фигурантом по делу проходит 39-летний житель села Теректа, сообщает сайт СУ СКР по республике.

По данным следствия, 7 мая 2020 года в урочище «Черная Речка» пятеро местных жителей перегоняли скот. Во время отдыха двое из них занялись стрельбой по банкам, при этом один мужчина, перезаряжая ружье, направил его в сторону палатки, в которой находились люди, пишет altapress.ru.

Произошел выстрел. Пуля пробила палатку и попала в 47-летнего односельчанина стрелявшего. В результате ранения потерпевший скончался на месте.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Проводится комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

В конце апреля сообщалось, что в Алтайском крае обнаружили тела двоих молодых людей, которые пропали в январе. По данным следствия, 7 января 2020 года 15-летний Дмитрий Д. и 18-летняя Оксана Р. ушли из дома в Новоалтайске и не вернулись.