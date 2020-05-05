На фабрике в Ленинградской области произошел пожар

Пожар произошел на фабрике нетканых материалов в городе Коммунар в Ленинградской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России во вторник, 5 мая.

Отмечается, что возгорание началось в одноэтажном металлическом ангаре площадью 1,6 тыс. кв. м. В результате пожара произошло полное обрушение кровли.

Спасателям удалось локализовать возгорание на площади 1,1 тыс. кв. м. По состоянию на 1:15 мск возгорание полностью ликвидировано.

По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал. К тушению пожара привлекались 20 человек и пять единиц техники.

6 апреля в поселке Ленинский, входящем в городской округ Тула, на заводе по производству изделий из битума «Техпрогресс» произошел крупный пожар.