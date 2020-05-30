На границе ДНР и ЛНР взорвалась бомба

30 мая 2020     14
На границе ДНР и ЛНР взорвалась бомба

В городе Красный Луч в Луганской области Украины, который расположен на границе между самопровозглашенными Луганской и Донецкой народными республиками (ЛНР и ДНР) и контролируется ЛНР, взорвалась бомба. Об этом РИА Новости сообщили в МЧС ЛНР.

В результате взрыва, произошедшего вечером 29 мая, погибли двое мужчин, еще трое получили ранения и госпитализированы.

Тип взрывного устройства не установлен, ведется следствие, добавили в МЧС.

В феврале 2019 года Управление ООН по координации гуманитарных вопросов назвало Украину одним из самых заминированных государств в мире. Тогда в ведомстве отметили, что в этой стране из-за конфликта в Донбассе третий год подряд фиксируется самое большое в мире число случаев подрыва на минах.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

На границе ДНР и ЛНР взорвалась бомба
На границе ДНР и ЛНР взорвалась бомба

В городе Красный Луч в Луганской области Украины, который расположен на границе между самопровозглашенными Луганской и Донецкой народными республиками (ЛНР …


США пригрозили отправить войска в Африку из-за России
США пригрозили отправить войска в Африку из-за России

США могут отправить в Тунис дополнительный воинский контингент в том числе из-за действий России в Северной Африке, заявил глава Африканского …


Кличко рассказал о своих политических амбициях
Кличко рассказал о своих политических амбициях

Мэр Киева Владимир Кличко заявил о намерении баллотироваться на второй срок главы столицы. О своих политических амбициях он рассказал в …


Военнослужащие Черноморского флота выполнили 3500 прыжков с парашютом
Военнослужащие Черноморского флота выполнили 3500 прыжков с парашютом

Более 3500 прыжков с парашютом выполнили военнослужащие береговых соединений Черноморского флота за зимний период обучения. Это в  два раза больше …


В Севастополе автобус провалился в размытую ливнем яму
В Севастополе автобус провалился в размытую ливнем яму

На Корабельной стороне Севастополя сегодня утром пассажирский автобус застрял в яме.  Как сообщают очевидцы, яма образовалась из-за того, что дождь размыл …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты