На границе ДНР и ЛНР взорвалась бомба

В городе Красный Луч в Луганской области Украины, который расположен на границе между самопровозглашенными Луганской и Донецкой народными республиками (ЛНР и ДНР) и контролируется ЛНР, взорвалась бомба. Об этом РИА Новости сообщили в МЧС ЛНР.

В результате взрыва, произошедшего вечером 29 мая, погибли двое мужчин, еще трое получили ранения и госпитализированы.

Тип взрывного устройства не установлен, ведется следствие, добавили в МЧС.

В феврале 2019 года Управление ООН по координации гуманитарных вопросов назвало Украину одним из самых заминированных государств в мире. Тогда в ведомстве отметили, что в этой стране из-за конфликта в Донбассе третий год подряд фиксируется самое большое в мире число случаев подрыва на минах.

Источник: Лента.Ру