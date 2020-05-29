На основателя паблика «Омбудсмен полиции» завели новое дело о порнографии

29 мая 2020     21
На основателя паблика «Омбудсмен полиции» завели новое дело о порнографии

Полиция возбудила два новых уголовных дела против основателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова. Об этом сообщил «Интерфаксу» начальник пресс-службы управления МВД по Москве Владимир Васенин.

По его словам, расследования ведутся по статьям 163 УК РФ («Вымогательство») и 242 УК РФ («Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов»). Основанием для возбуждения дела стало заявление женщины, сообщившей полиции, что подозреваемый заставил ее выслать ему личные порноролики, а потом ей пришлось заплатить ему 30 тысяч рублей из-за угроз обнародовать компрометирующее видео.

Эксперты также выявили порнографию в фотографиях, опубликованных основателем полицейского паблика.

Против Воронцова расследуются три уголовных дела о вымогательстве, порнографии и распространении фейка о коронавирусе. Он был арестован и отправлен в СИЗО. Воронцов не признает вину в инкриминируемых ему обвинениях.

Воронцов долгое время работал в полиции. Он дослужился до оперуполномоченного Центра «Э» главного управления столичного МВД. После увольнения бывший полицейский создал проект «Омбудсмен полиции», куда стали обращаться с жалобами действующие сотрудники МВД. С середины 2019 года он стал активно указывать на профнепригодность отдельных руководителей министерства.

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Источник: Лента.Ру

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