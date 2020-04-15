На поддержку потерявших работу москвичей направят более 7 млрд рублей

Более 7 млрд рублей будет направлено в качестве региональной выплаты для москвичей, потерявших работу во время эпидемии коронавируса. Об этом в среду, 15 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов.

«На региональную выплату потерявшим работу будет направлено более 7 млрд рублей, а на уже предложенные меры поддержки бизнеса — более 25 млрд рублей», — сообщил заммэра в интервью ТАСС.

Ефимов отметил, что эти меры включают в себя целый комплекс финансовых и нефинансовых инструментов и механизмов, адресованных разным группам граждан и юридических лиц — пенсионерам, семьям с детьми, лицам, потерявшим работу, малому и среднему бизнесу из наиболее пострадавших от кризиса отраслей. Он подчеркнул, что в настоящее время идет проработка мер поддержки и для крупных предприятий.

Заммэра пояснил, что для тех, кто потерял работу в период пандемии, необходимо получить официальный статус безработного на бирже труда онлайн. После этого обратившиеся должны получить выплату в размере 19,5 тыс. рублей на свою банковскую карту в течение трех-пяти дней с момента обращения.

При этом, по словам заммэра, прежде всего стоит задача сохранить зарплату для граждан, работающих на удаленке, и тех, кто остается дома в связи с объявлением нерабочих дней до 30 апреля.

«Банки уже выдают бизнесу беспроцентные кредиты на выплату зарплат. Под кредиты на такие цели по нулевой ставке, субсидируемой правительством страны, в ЦБ РФ для всех регионов зарезервировано 150 млрд рублей», — заявил Ефимов.

8 апреля президент России Владимир Путин объявил о выплате федерального пособия по безработице для пострадавших от пандемии. Он отметил, что оно будет выплачиваться по верхней планке — 12 130 рублей — в течение трех месяцев, то есть с апреля по июнь. При наличии в семье, где родитель потерял работу, несовершеннолетнего положена дополнительная ежемесячная выплата в размере 3 тыс. рублей на каждого ребенка.

13 апреля премьер-министр Михаил Мишустин рассказал о принятом постановлении, в рамках которого будет выделено 50 млрд рублей на дополнительные выплаты российским медицинским работникам.