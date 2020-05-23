На поминках в Ленобласти произошел конфликт со стрельбой между родственниками

Житель Ленинградской области устроил стрельбу из ружья на поминках родственницы из-за вопроса о разделе наследства. Он был доставлен в полицию, сообщили в управлении МВД по Санкт-Петербургу и области 23 мая.

В результате стрельбы никто не пострадал, ружье было изъято. В правоохранительные органы обратился человек, в которого стреляли, передает ТАСС.

«На поминках у него произошел конфликт с мужем его родной сестры из-за раздела наследства. В ходе инцидента 58-летний супруг сестры выстрелил из своего ружья в сторону заявителя», — отмечается в сообщении.

Инцидент произошел вечером 22 мая в деревне Камышовка Выборгского района.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.