На Самбурскую подали в суд и потребовали 1,5 миллиона рублей

13 мая 2020     12
На Самбурскую подали в суд и потребовали 1,5 миллиона рублей

К актрисе и телеведущей Анастасии Самбурской подали иск о нарушении авторских прав на песню. Как сообщает Telegram-канал Mash, с нее и продюсера Виктора Дробыша потребовали 1,5 миллиона рублей.

В суд обратилась поэтесса Анастасия Рыбачук. В обращении она требует выплатить один миллион рублей за использование ее произведения, а также 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и еще 165 тысяч — за судебные расходы.

Рыбачук считает, что Самбурская незаконно присвоила ее стихотворение «Мечта», превратив его в песню «Старая». В произведении рассказывается о женщине, которая мечтает состариться и не быть, как «тощие курицы», думающие о «сиськах, чтоб мальчикам нравиться».

В пресс-службе Таганского районного суда рассказали «Комсомольской правде», что заседание по делу Самбурской запланировано на 16 июня. В документах ведущая указана под своей настоящей фамилией — Терехова.

Ранее Самбурская заявила, что «бабы известных мужиков» сходят с ума, публично «закапывают» бывших возлюбленных и не думают о будущем своих детей. Так она прокомментировала публикации актрисы Агаты Муцениеце о бытовом насилии со стороны своего мужа, актера Павла Прилучного.

Источник: Лента.Ру

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