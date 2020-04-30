На Смоленщине стартовал дорожный ремонт

30 апреля 2020     13
На Смоленщине стартовал дорожный ремонт

В Смоленской области приступили к дорожному ремонту в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает газета «Рабочий путь».

Стартовал ремонт участка протяженностью три километра на дороге из Смоленска в Монастырщину. Сейчас ведутся подготовительные работы, затем дорожники проведут фрезерование, уложат новое покрытие, нанесут разметку, укрепят обочины, установят барьерное ограждение, новые знаки и автобусные павильоны.

Материалы по теме

00:02 — 30 декабря 2019

Кроме того, планируется отремонтировать еще один участок данной дороги протяженностью почти 12 километров. Ранее на Смоленщине также начался ремонт на участке автодороги М1.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках должна вырасти доля автодорог регионального значения до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в надлежащем состоянии, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

На Смоленщине стартовал дорожный ремонт
На Смоленщине стартовал дорожный ремонт

В Смоленской области приступили к дорожному ремонту в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает газета «Рабочий путь». …


Товарами первой необходимости могут стать рассада и вещи для похорон
Товарами первой необходимости могут стать рассада и вещи для похорон

В перечень товаров первой необходимости предложили внести новые изделия. Об этом говорится в письме, которое уполномоченный при президенте России по …


Катание серфера на волнах аномального цвета попало на видео
Катание серфера на волнах аномального цвета попало на видео

Катание серфера на волнах аномального цвета в Сан-Диего (штат Калифорния, США) попало на видео. Кадры публикует New York Post. На …


В Севастополе умер первый пациент с коронавирусом
В Севастополе умер первый пациент с коронавирусом

Как сообщил сегодня врио губернатора Севастополя, в больнице умер пациент, у которого был диагностирован коронавирус. В городе это первый смертельный …


На Большую Морскую вернется общественный транспорт
На Большую Морскую вернется общественный транспорт

С 1 мая на Большой Морской возобновится движение транспорта, правда, пока в рабочем формате, чтобы оценить качество нового дорожного покрытия. …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты