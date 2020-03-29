На Украине число заразившихся COVID-19 выросло до 356

29 марта 2020     8
На Украине число заразившихся COVID-19 выросло до 356

На Украине за минувшие сутки количество заболевших COVID-19 увеличилось на 46 человек и достигло 356. Такую информацию разместило в телеграм-канале в субботу министерство здравоохранения страны.

По данным ведомства, зафиксированы девять смертей, пять пациентов, в том числе один ребенок, выздоровели.

По числу заболевших лидирует Киев, здесь зарегистрировано 74 случая.

Украина из-за пандемии коронавируса ввела общенациональный карантин до 24 апреля. В четверг правительство также ввело режим чрезвычайной ситуации по всей стране.

С 27 марта Украина прекратила пассажирские перевозки любым видом транспорта через границы на фоне распространения коронавируса.

В стране ограничена или приостановлена работа общественного транспорта, закрыто метро в Киеве, Харькове и Днепре. Кроме того, запрещены массовые собрания, закрыты многие заведения, магазины и предприятия. Власти ежедневно призывают людей оставаться дома.

Источник: Газета Известия

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