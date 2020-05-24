На Украине назвали новую версию гибели депутата Рады

24 мая 2020     18
На Украине назвали новую версию гибели депутата Рады

Депутат Верховной рады из группы «Доверие» Сергей Шахов назвали новую версию гибели его коллеги Валерия Давиденко, который был найден мертвым в собственном офисе. Об этом сообщает «Страна.ua».

По словам Шахова, он не верит в то, что Давиденко мог покончить с собой, поскольку у него не было склонностей к суициду. Он добавил, что парламентарий был жизнерадостным и ко всему относился с юмором.

«Это явно убийство. Виделся с ним последний раз на заседании Рады, 20 марта. Он был, как и всегда, в хорошем настроении», — отметил Шахов.

Ранее сообщалось, что на Украине завели уголовное дело по факту гибели Валерия Давиденко. Депутат был найден в офисе в Киеве с огнестрельным ранением. Его тело обнаружила уборщица, рядом с ним лежал пистолет. МВД Украины рассматривает самоубийство как предварительную версию гибели народного депутата.

Давиденко был членом комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития, а также членом групп по межпарламентским связям с Чехией, Венгрией, Бразилией, Эмиратами и Аргентиной.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Москвичей предупредили об экстремальной жаре предстоящим летом
Москвичей предупредили об экстремальной жаре предстоящим летом

Экстремальная жара ожидается в июне и июле 2020 года на всей территории столичного региона. Об этом сообщили во Всероссийском научно-исследовательском …


Хрипун заявил о смерти нескольких врачей в Москве из-за COVID-19
Хрипун заявил о смерти нескольких врачей в Москве из-за COVID-19

Несколько врачей в Москве умерли из-за COVID-19. Об этом 23 мая заявил глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун. «Есть, к …


Коронавирус добрался до красно-белых: у футболиста «Спартака» обнаружили COVID-19
Коронавирус добрался до красно-белых: у футболиста «Спартака» обнаружили COVID-19

У полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева обнаружен коронавирус, поэтому он в ближайшее время не начнёт тренировки вместе с остальной командой на …


«Решение не принесёт пользы»: почему Афганистан отказывается от российских вертолётов Ми-17
«Решение не принесёт пользы»: почему Афганистан отказывается от российских вертолётов Ми-17

Афганистан планирует полностью отказаться от российских вертолётов Ми-17В-5 в пользу американских аналогов к 2023 году. Об этом сообщается в отчёте …


На Украине назвали новую версию гибели депутата Рады
На Украине назвали новую версию гибели депутата Рады

Депутат Верховной рады из группы «Доверие» Сергей Шахов назвали новую версию гибели его коллеги Валерия Давиденко, который был найден мертвым …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты