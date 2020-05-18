На Украине призвали переименовать страну в Русь

Адвокат из Украины Андрей Федур призвал переименовать страну в Русь. Об этом он написал на своей странице в Facеbook.

Федур раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского, отметив, что в начале политической карьеры лидер обещал гражданам перемены. Также он напомнил о планах украинского лидера переехать из нынешнего здания администрации президента. «Но он не нашел ничего лучше музея Ленина — тот, который сегодня именуется Украинский дом», — написал адвокат. Он добавил, что этот «адский круг» продолжится, если его не разорвать.

«Правы те, кто хочет переоснования украинского государства, создания настоящего с названием Русь», — заключил Федур.

Ранее сообщалось, что рейтинг Владимира Зеленского упал почти вдвое за год президентства. По данным опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС), если бы выборы проходили в конце апреля, за Зеленского бы проголосовали 42,6 процента тех, кто собирается прийти на избирательные участки и определился с выбором. Год назад его поддержали 73,22 процента избирателей.

В июне 2019 года Владимир Зеленский заявил, что собирается перенести администрацию Президента Украины. Украинский дом стал одним из главных вариантов.

Источник: Лента.Ру