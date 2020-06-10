На Украине призвали взорвать ядерные бомбы в Москве и Санкт-Петербурге

Депутат Тернопольского городского совета от партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» Тарас Билан призвал президента Украины Владимира Зеленского взорвать ядерные бомбы в Будапеште, Москве и Санкт-Петербурге, чтобы «защититься от нападения Венгрии и России». Об этом пишет «Страна.ua».

Поводом для заявления стали планы украинских властей провести административно-территориальную реформу, в результате которой в Закарпатской области появится автономный «венгерский» район с центром в Берегово.

«Сегодня — Венгрия. Завтра такие же уступки потребует Румыния. А касательно России —так последняя открыто готовится к вооруженному нападению с целью захвата Одесской, Херсонской и Николаевской областей», — написал депутат на своей странице в Facebook, предложив поэтапный план действий, которые нужно предпринять украинским властям, чтобы не допустить «вторжения».

Билан считает, что Зеленский должен поручить оператору всех действующих АЭС страны «Энергоатому» в срочном порядке «создать 100-150 атомных зарядов и так называемых “грязных” бомб» для «сдерживания внешнего агрессора».

«Боеголовки с ядерной начинкой установить на ракеты типа РК-360МЦ “Нептун” с введением координат на территории государств: Венгрия и Российская Федерация. Создать 50-100 диверсионно-разведывательных групп из числа добровольцев и волонтеров “первой волны мобилизации”. Передать им созданные “грязные бомбы” с приказом установить и привести в боевую готовность возле военных объектов городов: Будапешт (Венгрия), Санкт-Петербург и Москва (Российская Федерация)», — написал политик.

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией и начала вооруженного конфликта в Донбассе. Украина регулярно обвиняет Россию в причастности к боевым действиям на юго-востоке своей территории. Москва отвергает все обвинения Киева.

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Источник: Лента.Ру