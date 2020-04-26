На Украине раскрыли сеть продажи младенцев одиноким китайцам

МВД Украины раскрыло преступную сеть, которая занималась торговлей новорожденными детьми в Китае. Об этом сообщил на своей странице в Facebook замглавы ведомства Антон Геращенко.

Сеть организовала украинка, главврач частной репродуктивной клиники, вместе со своим сыном. В системе продажи детей были также задействованы трое граждан Китая и два украинца, их роли не уточняются. Покупателями младенцев становились одинокие китайцы «определенной ориентации», отметили в МВД.

Для этого они пользовались услугами суррогатных матерей-украинок, которые вынашивали зачатых от доноров детей. Свидетельства о рождении переоформлялись на имя покупателя в Китае и его фиктивной жены. Таким образом граждане КНР получали право приехать за ребенком и вывезти его из страны.

По словам Геращенко, точное число проданных таким образом младенцев пока не установлено, проверка ведется в отношении 140 китайцев, которые могли участвовать в схеме.

Суррогатное материнство на Украине не регулируется законодательно. Оно прямо не запрещено законом, соответствующие контракты заключаются по образцу гражданско-правового договора. Нотариальное подтверждение такого документа не требуется.

Источник: Лента.Ру