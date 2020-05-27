На Украине символику дивизии СС «Галичина» признали нацистской

27 мая 2020     14
На Украине символику дивизии СС «Галичина» признали нацистской

Окружной административный суд Киева обязал Украинский институт национальной памяти (УИНП) признать символику дивизии СС «Галичина» нацистской. Об этом сообщает «Громадське».

Судьи частично удовлетворили иск председателя издательства «Сакцент Плюс» Натальи Мясниковой. Она просила признать незаконным ответ бывшего главы УИНП Владимира Вятровича на запрос издания «Страна.ua» в 2017 году. В нем он отметил, что символика 14-й гренадерской дивизии СС «Галичина» не относится к национал-социализму, который запрещен на Украине.

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00:01 — 14 марта

«Все, приехали, закончились торжественные похороны в немецких касках и костюмах эсэсовцев под рукоплескания местных властей. Прекрасный финал к 75-й годовщине Победы над нацизмом», — написал в своем Telegram-канале депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Максим Бужанский.

26 мая власти Львовской области поздравили украинцев с 77-летием дивизии войск СС «Галичина». В поздравлении бойцов дивизии назвали «молодыми украинскими патриотами», которые собираются в будущем стать «костяком профессиональной армии независимого украинского государства».

На Украине чаще всего героизируют именно солдат дивизии СС «Галичина». Одним из последних случаев стала лекция представителя сообщества Ukrainian Military Honor детям о «славных» эсэсовцах. В то же время выяснилось, что журналистка «5 канала», который принадлежит бывшему президенту страны Петру Порошенко, публиковала на своей странице фотографии с вскинутой в нацистском приветствии рукой и отмечала годовщину создания дивизии.

Источник: Лента.Ру

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