На Украине захотели пересмотреть соглашение об ассоциации с ЕС

12 мая 2020     7
На Украине захотели пересмотреть соглашение об ассоциации с ЕС

Вице-премьер Украины по вопросам евроатлантической интеграции Вадим Пристайко заявил о необходимости пересмотра соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Об этом он рассказал в интервью DW. Запись доступна на YouTube.

Пристайко захотел изменить документ именно сейчас, поскольку считает момент с экономическим кризисом и эпидемией коронавируса удачным для этого. По словам вице-премьера, нынешние квоты, предусмотренные соглашением, уже не устраивают украинских бизнесменов.

«Сейчас просто очень удачный момент, как раз подошел исторический срок. Потому что большинство квот, которые были установлены, они уже не устраивают нас, мы перешли этап первых контактов с Европейским союзом», — заявил Пристайко.

Соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом было подписано в 2014 году, однако оно не вступило в силу сразу, поскольку для этого требовалось одобрение всех стран-участниц ЕС. В 2017 году последнее оставшееся государство — Нидерланды — ратифицировало документ.

Для этого по требованию Амстердама в текст соглашения были внесены правки, согласно которым Киеву было отказано в праве стать кандидатом на вступление в Евросоюз, а также в предоставлении военных гарантий и дополнительного финансирования. Кроме того, соглашение не дает возможности украинцам проживать и работать на территории ЕС.

Источник: Лента.Ру

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