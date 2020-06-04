На ВИЧ-инфицированную россиянку завели дело за секс с тремя мужчинами

ВИЧ-положительная жительница Калужской области пойдет под суд за секс с тремя мужчинами. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

У 40-летней обвиняемой инфекция была выявлена еще в 1999 году. Следствие установило, что в сентябре 2017 года женщина, находясь в состоянии опьянения, поочередно вступила в половую связь с тремя мужчинами в строительной бытовке. При этом она не предупредила их о своей болезни.

Ее обвиняют в уголовном преступлении по статье «Заведомое поставление другого лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией». Дело направлено в суд, женщине грозит до одного года лишения свободы.

В сентябре 2019 года Красносельский районный суд Санкт-Петербурга прекратил уголовное преследование священника Юрия Сычева и его супруги, обвиняемых в умышленном отказе лечения приемной дочери от ВИЧ, из-за которого она умерла. Десятилетняя ВИЧ-инфицированная девочка умерла 27 августа 2017 года. Ее родители — ВИЧ-диссиденты, они отказались давать антиретровирусную терапию, считая, что заболевание — это миф, придуманный фармацевтами для получения денег. Санкт-Петербургская епархия Русской православной церкви опровергла информацию о том, что приемные родители ВИЧ-инфицированной девочки отказывались ее лечить из-за религиозных убеждений.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!

Источник: Лента.Ру