На заборе в центре Москвы нашли повешенного мужчину с ранами на животе

В центре Москвы нашли повешенного мужчину. Об этом агентству Москва сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 28 мая в Шмитовском проезде. Жертвой оказался 66-летний гражданин Армении. Его обнаружили висящим на шнурке на заборе. При осмотре на теле обнаружили порезы на правой руке, следы от инъекций и колото-резаные раны в области живота.

При погибшем нашли банковские карты, а также пропуск на работу.

По словам собеседника агентства, предварительной причиной смерти стало удушение. Следователи выясняют подробности случившегося.

28 мая в Республике Саха (Якутия) многодетную сотрудницу российской полиции нашли мертвой. После того как в социальных сетях появились многочисленные сообщения о ее самоубийстве, полицейские выехавшие на место и обнаружили тело коллеги. По факту произошедшего назначена проверка, призванная установить все обстоятельства случившегося.

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Источник: Лента.Ру