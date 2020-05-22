Набиуллина допустила «каникулы» для автокредитов

Банк России допускает возможность расширения условий для предоставления кредитных каникул по автомобильным кредитам. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу, 22 мая.

Она отметила низкий уровень одобрения заявок на кредитные каникулы по этим видам кредитов.

«Поэтому если и обсуждать, то по автокредитам. Если правительство будет готово это обсуждать, можно тогда смотреть, как это лучше делать: менять и предоставлять каникулы, исходя из остатка задолженности, это потребует изменений в законодательство уже, либо просто повышать первоначальную сумму долга, тогда это компетенция правительства», — сказала Набиуллина.

По ее словам, вопросом предоставления гражданам кредитных каникул должно заниматься правительство, которое определяет предельный уровень этих займов. Регулятор со своей стороны видит, что уровень одобрения кредитов для кредитных каникул по потребительским кредитам составляет около 70%.

Набиуллина отметила, что ЦБ направил банкам письмо о расширении кредитных каникул на овердрафт как для физлиц, так и для юрлиц.

В начале апреля президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий гражданам и малому бизнесу обращаться в банк с требованием о предоставлении отсрочки по кредиту до шести месяцев.

Кредитные каникулы могут предоставить заемщикам, которые докажут банку, что их доходы за прошедший месяц упали на 30% и более. Заемщик может потребовать от банка как отсрочку по выплатам кредита, так и уменьшение размера ежемесячного платежа.

В конце апреля российский лидер провел совещание по ситуации в автомобильной промышленности с представителями отрасли. В нем участвовали в том числе производители «АвтоВАЗ», Группа ГАЗ, ПАО «Соллерс» (Sollers) и КамАЗ. «АвтоВАЗ» тогда пожаловался на отсутствие продаж в условиях пандемии коронавируса.

Путин пообещал «подставить плечо» производству. Среди указанных мер — опережающие раньше намеченных сроков госзакупки и выделение дополнительных субсидий в 10,5 млрд рублей на поддержку льготных кредитных программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». В кабмине также выделят средства на поддержку лизинга.

Однако эксперты, опрошенные «Известиями» в конце мая заявили, что этих мер может быть недостаточно, чтобы поддержать необходимый уровень рынка.