Набиуллина назвала сумму накопленного запаса прочности банков по капиталу

23 апреля 2020     17
Набиуллина назвала сумму накопленного запаса прочности банков по капиталу

Накопленный запас прочности банковской системы по капиталу составляет примерно 5 трлн руб. Об этом в четверг, 23 апреля, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на совещании по реализации мер поддержки экономики в сфере банковского кредитования.

«Банки вошли в этот период в хорошей форме, с запасом капитала, ликвидности. Они способны принять на себя достаточно большой объем убытков, предоставлять кредитные каникулы и продолжать кредитовать. По нашей оценке, накопленный запас прочности по капиталу сейчас около 5 трлн рублей», ― цитирует ее ТАСС.

Также Набиуллина отметила, что в настоящее время профицит ликвидности в банковской сфере составляет примерно 2,5 трлн рублей, а «на руках» у банков имеются в общей сложности около 8 трлн рублей.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин заявил, что российские банки берут на себя убытки, связанные с антикризисной помощью своим клиентам.

Он подчеркнул, что нельзя допустить критического накопления «плохих долгов» и сбоев в работе кредитных учреждений. Помощь бизнесу и гражданам должна приходить вовремя, «абстрактных обещаний» поддержки быть не должно.

Банкиров глава государства призвал сделать все меры поддержки максимально доступными, а также попросил сообщить о ходе решения проблем с предоставлением ипотечных каникул клиентам.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 23 апреля в России общее число заболевших достигло 52 773 человека, умерли 555 пациентов, выздоровели ― 4891.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Военная хроника
Военная хроника. Первые месяцы оккупации Севастополя

Каждый будний день в эфире радиостанции “Вести ФМ – Севастополь” выходит новая рубрика “Военная хроника”, посвященная героической обороне Севастополя в …


Крымчанин может получить пожизненное наказание за убийство своих приятелей
Крымчанин может получить пожизненное наказание за убийство своих приятелей

Верховный суд Республики Крым рассмотрит уголовное дело об убийстве двух жителей Бахчисарая. Прокуратура Крыма утвердила обвинительное заключение по уголовному делу …


В Севастополе более тысячи семей уже получили единоразовые выплаты на детей
В Севастополе более тысячи семей уже получили единоразовые выплаты на детей

Об этом сообщает департамент образования и науки Севастополя. В ведомстве обработана и передана на оплату первая тысяча поступивших заявок. Сотрудники …


Еженедельный брифинг Марии Захаровой
Еженедельный брифинг Марии Захаровой

16:09 RT Официальный представитель российского МИД Мария Захарова проводит традиционный брифинг по актуальным вопросам международной политики. Брифинг проходит без журналистов …


Черезов: в нашем биатлоне слишком много негатива
Черезов: в нашем биатлоне слишком много негатива

16:14 Член правления Союза биатлонистов России (СБР), трёхкратный чемпион мира и двукратный призёр Олимпийских игр Иван Черезов считает, что организации …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты