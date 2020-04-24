Набиуллина заявила об отсутствии необходимости продавать золотой запас

24 апреля 2020     7
Набиуллина заявила об отсутствии необходимости продавать золотой запас

Банк России не будет продавать золотой запас, так как в этом нет необходимости. Об этом 24 апреля в ходе онлайн-пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

«Для того чтобы диверсифицировать риски, которые имеют не только финансовую природу, но и геополитическую, мы увеличивали долю золота, оно находится на комфортном уровне. Мы не считаем нужным начать продавать золотой запас», — сказала она.

Набиуллина отметила, что у России достаточно валюты и золотовалютного резерва как для поддержки экспорта, так и в соотношении с краткосрочным планом. Она подчеркнула, золото является уникальным резервным активом, востребованным в современном мире и при этом не зависящим от действий стран-эмитентов, в отличии от валюты.

«Мы видим, что, действительно, экспортеры золота этим пользуются. Но представления позиции о риске у нас не изменились, мы понимаем, что золото достаточно волатильный актив, но тем не менее, у него есть другие преимущества», — добавила Набиуллина.

Накануне стало известно, что международные резервы России на 17 апреля 2020 года выросли по сравнению с показателем на 10 апреля на 0,8% ($4,8 млрд) и составили $569,7 млрд..

Источник: Газета Известия

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