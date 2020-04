Начальница «превратилась» в картошку во время деловой встречи

Руководитель американской политической некоммерческой организации People for the American Way Лизет Окампо (Lizet Ocampo) превратилась в картошку во время деловой встречи, проходившей по видеосвязи. Одна из подчиненных, Рейчел Клегг (Rachele Clegg) опубликовала снимок в соцсети, после чего он стал вирусным.

Инцидент произошел во время рабочего общения сотрудников. Окампо по ошибке включила особый фильтр, меняющий внешний вид собеседника, наложив на себя образ картошки. Не понимая, как это можно исправить, начальница в итоге провела встречу в такой маске.

Материалы по теме 00:03 — 29 января Новые боги хайпа TikTok мгновенно превращает неизвестных людей в звезд. Кто и как на этом зарабатывает? 00:03 — 19 марта

Во время их общения Клегг сделала снимок с экрана и опубликовала изображение в Twitter. «Моя руководительница превратила себя в картошку на встрече через [программу] Microsoft Teams и не могла найти возможности отключить это, так что осталась в таком виде на все время переговоров», — написала сотрудница НКО.

За пару дней пост получил свыше 870 тысяч лайков и более 200 тысяч ретвитов. На публикацию даже отреагировал официальный аккаунт корпорации Microsoft, производителя приложения для видеосвязи, которым пользовались работники.

Вскоре и Окампо отреагировала на твит. В записи она признала, что теперь она «начальница-картошка».

Ранее британский телеведущий и эксперт по выживанию Беар Гриллс случайно появился голым в прямой трансляции в Instagram. Во время эфира он прыгнул в воду, при этом зрителям стрима было очевидно, что из одежды на Гриллсе были только носки.

Источник: Лента.Ру