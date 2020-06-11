Находящегося под домашним арестом Ефремова увезли из дома

11 июня 2020     11
Находящегося под домашним арестом Ефремова увезли из дома

Актера Михаила Ефремова, находящегося под домашним арестом, увезли из дома сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Видео публикует Telegram-канал Life Shot.

Артиста, предположительно, повезли на допрос.

Сотрудники ФСИН прибыли к Ефремову после сообщений в СМИ о регистрации его телефонного номера в Telegram. По условиям домашнего ареста ему запрещено пользоваться интернетом и общаться с посторонними и прессой.

Ранее 11 июня сообщалось, что актера допросят по делу о сбыте ему наркотиков. Ему придется ответить на вопросы о том, когда, где и у кого он приобретал наркотики. После устроенного актером смертельного ДТП экспертиза выявила у него в крови остаточные следы кокаина и каннабиноидов. За употребление запрещенных веществ предусмотрена административная ответственность.

Вечером 8 июня Ефремов, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил аварию в центре Москвы. Его внедорожник выехал на встречную полосу и врезался в фургон, его водитель Сергей Захаров скончался в больнице из-за потери крови. Сам Ефремов не пострадал, его отправили под домашний арест.

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Источник: Лента.Ру

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