Найден способ спасать легкие пациентов с коронавирусом

26 мая 2020     13
Найден способ спасать легкие пациентов с коронавирусом

В Швеции врачи предложили лечить стволовыми клетками повреждения легочной ткани, которые являются основным видом осложнений при заражении коронавирусом. Об этом сообщает газета «Известия».

По данным издания, стволовые клетки способны предотвратить острую реакцию иммунной системы, которая приводит к острому респираторному дистресс-синдрому (ОРДС) — состоянию, когда легкие теряют способность насыщать кровь кислородом. Чрезмерная воспалительная реакция организма нарушает газообмен.

Ученые из Швеции нашли способ предотвращать это состояние. Он заключается в применении мезенхимальных стромальных клеток для лечения ОРДС. Эти клетки способны управлять работой иммунной системы.

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, которого цитирует издание, заявил, что более 80 процентов пациентов, зараженных коронавирусом, умирает именно от ОРДС. Это специфическая реакция организма на заражение коронавирусом — научного обоснования у этой особенности пока нет.

Ранее итальянские ученые сообщили о первом случае заболевания щитовидной железы, вызванного коронавирусом. В выводе исследования ученые предупредили коллег о том, что вирус может провоцировать болезни щитовидной железы. Научная работа подтвердила и тот факт, что коронавирус может поражать не только легкие.

Согласно раннему исследованию китайских ученых, коронавирус может локализоваться не только в легких человека, но и в кишечнике. Завершенное в мае исследование показало, что частицы вируса могут сохраняться в отходах жизнедеятельности и передаваться к будущим носителям.

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Источник: Лента.Ру

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