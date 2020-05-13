Найденная в брянском лесу емкость с ртутью была герметичной

13 мая 2020     12
Найденная в брянском лесу емкость с ртутью была герметичной

В Выгоничском районе Брянской области в лесополосе обнаружили 29 кг ртути. Сообщение о находке поступило в МЧС во вторник, 12 мая.

По словам представителей правоохранительных органов, которые приводит NASHBRYANSK.RU, емкость нашли в лесу у населенного пункта Ореховичи. Полицейские выставили оцепление до приезда пожарно-спасательного подразделения.

Сотрудники службы радиационной и химической защиты изъяли емкость с ртутью и отвезли в специализированную организацию для утилизации.

В пресс-службе ГУ МЧС по области утверждают, что емкость была герметичной, ртуть в лесу не разлилась. Там напомнили, что это химическое вещество, опасное для человека. Оно вызывает острое отравление.

Источник: Газета Известия

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