Найдено тело пропавшей в прошлом году российской девочки

20 мая 2020     12
Найдено тело пропавшей в прошлом году российской девочки

В Тюмени обнаружено тело 15-ти летней девочки, которая почти восемь месяцев назад ушла в школу в Туринске Свердловской области и не вернулась. Как пишет «Регион online», спустя сутки после исчезновения у реки был найден ее рюкзак.

Труп девочки нашли 18 мая. По данным издания, несколько месяцев назад с мамой школьницы связывался дальнобойщик, который рассказал, что видел ее дочь в Тюмени в компании неизвестного мужчины.

Девочку похоронили в родном Туринске. В обстоятельствах смерти несовершеннолетней разбирается Следственный комитет.

14 мая следователи нашли тела двух несовершеннолетних мальчиков, пропавших 12 мая в поселке Беринговский Чукотского автономного округа. Дети — два брата шести и семи лет — ушли гулять и не вернулись домой в назначенное время.

Источник: Лента.Ру

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