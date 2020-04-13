Найдены идеальные животные для тестирования вакцины от коронавируса. Российские вирусологи считают, что кошки наиболее восприимчивы к COVID-19, пишут «Известия».
О высокой чувствительности кошек к коронавирусу свидетельствует ряд научных работ ученых из Китая. По их данным, проверка на наличие антител к SARS-CoV-2 у уханьских кошек выявила, что 14,7 процента задействованных в исследовании животных были заражены.
Они могли также инфицироваться и от человека, поскольку зараженных питомцев все чаще обнаруживают у заболевших хозяев. При этом случаев обратной передачи коронавируса от животных к человеку официально не зафиксировано.
Как отмечают специалисты, кошек чаще всего используют в неврологических исследованиях, так как их нервная система сложная, но при этом стабильная.
Однако кошки будут стоить дороже, чем используемые в испытаниях сейчас мыши. Кроме того, питомников с чистыми линиями таких животных, которые подходили бы для работы, крайне мало.
4 апреля сообщалось, что кошки из китайского Уханя, ставшего очагом распространения коронавируса, массово заразились. При этом ученые обнаружили антитела к коронавирусу в организме более десяти кошек из Уханя. Специалисты отметили, что нечто похожее может происходить и в других регионах Земли, которые охвачены эпидемией.
По данным Университета Джонса Хопкинса на 13 апреля, в мире более 1,8 миллиона зараженных коронавирусом, из них 113 тысяч скончались, около 421 тысячи излечились. Впервые вспышка коронавируса была зафиксирована в китайском городе Ухань.
Зачем это нужно? Вирус распространяется в общественных местах — старайтесь их избегать. Домашний режим особенно важно соблюдать людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Молодым стоит воздержаться от личного общения с родителями, бабушками и дедушками и пожилыми людьми вообще. Старайтесь поддерживать контакты по телефону или через интернет — это поможет уберечь пожилых людей от опасности заражения.
Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха. Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.
Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.
Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.
— сайт стопкоронавирус.рф;
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Лента.Ру