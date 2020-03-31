Налог на самозанятых распространили на всю Россию

Госдума приняла закон, вводящий налог на самозанятых граждан во всех субъектах России, сообщает ТАСС, Таким образом, его распространили на всю Россию, хотя изначально в законе от 2018 года речь шла о десятилетнем эксперименте в четырех регионах.
В пояснительной записке к документу указывается на востребованность отдельного налогового режима для самозанятых, поскольку он дает им возможность легально заниматься предпринимательством с минимальными издержками.
Также отмечается, что на сегодняшний день число зарегистрированных самозанятых в России составляет около 550 тысяч человек.
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Налоговый режим для самозанятых россиян был введен в 2018 году и начал действовать с 2019-го в порядке эксперимента в четырех регионах: Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане. Изначальный план предусматривал, что эксперимент продлится 10 лет, после чего будет принято решение о его распространении на всю страну. Однако уже в прошлом году режим был введен еще в 19 субъектах РФ.
Самозанятыми могут считаться граждане, производящие продукцию или оказывающие услуги без найма сотрудников. Налоговые ставки для них равняются четырем процентам для доходов, полученных от физлиц, и шести процентам — для доходов от юрлиц. При этом самозанятые освобождаются от уплаты 13-процентного НДФЛ.
Зачем это нужно? Вирус распространяется в общественных местах — старайтесь их избегать. Домашний режим особенно важно соблюдать людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Молодым же стоит воздержаться от личного общения с родителями, бабушками и дедушками и пожилыми людьми вообще. Старайтесь поддерживать контакты по телефону или через интернет — это поможет уберечь пожилых людей от опасности заражения.
Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха. Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.
Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.
Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.
— сайт стопкоронавирус.рф;
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Лента.Ру