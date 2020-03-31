Налог на самозанятых распространили на всю Россию

31 марта 2020     10
Налог на самозанятых распространили на всю Россию

Госдума приняла закон, вводящий налог на самозанятых граждан во всех субъектах России, сообщает ТАСС, Таким образом, его распространили на всю Россию, хотя изначально в законе от 2018 года речь шла о десятилетнем эксперименте в четырех регионах.

В пояснительной записке к документу указывается на востребованность отдельного налогового режима для самозанятых, поскольку он дает им возможность легально заниматься предпринимательством с минимальными издержками.

Также отмечается, что на сегодняшний день число зарегистрированных самозанятых в России составляет около 550 тысяч человек.

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Налоговый режим для самозанятых россиян был введен в 2018 году и начал действовать с 2019-го в порядке эксперимента в четырех регионах: Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане. Изначальный план предусматривал, что эксперимент продлится 10 лет, после чего будет принято решение о его распространении на всю страну. Однако уже в прошлом году режим был введен еще в 19 субъектах РФ.

Самозанятыми могут считаться граждане, производящие продукцию или оказывающие услуги без найма сотрудников. Налоговые ставки для них равняются четырем процентам для доходов, полученных от физлиц, и шести процентам — для доходов от юрлиц. При этом самозанятые освобождаются от уплаты 13-процентного НДФЛ.

Как спастись от коронавируса?
Старайтесь не выходить из дома без необходимости

Зачем это нужно? Вирус распространяется в общественных местах — старайтесь их избегать. Домашний режим особенно важно соблюдать людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Молодым же стоит воздержаться от личного общения с родителями, бабушками и дедушками и пожилыми людьми вообще. Старайтесь поддерживать контакты по телефону или через интернет — это поможет уберечь пожилых людей от опасности заражения.

Соблюдайте дистанцию в общественных местах

Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха. Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.

Регулярно мойте руки

Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.

По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот

Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.

Соблюдайте правила респираторной гигиены

При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.

Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.

При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью

Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.

Полезные сайты и телефоны:

— сайт стопкоронавирус.рф;
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.

Источник: Лента.Ру

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