Налоги и вычет: какую поддержку получат соцработники и НКО

Пакет мер поддержки социальных работников и НКО, объявленный президентом, разрабатывался при участии общественников, рассказали «Известиям» в некоммерческих организациях. Владимир Путин подписал поправки в Налоговый кодекс, которые позволят не платить НДФЛ с выплат за особые условия труда в период борьбы с коронавирусной инфекцией. Кроме того, от налогообложения освобождается часть пожертвований предпринимателей в адрес НКО. По словам экспертов, важно, чтобы люди могли вовремя получить поддержку, а бизнес не использовал пожертвования для ухода от налогов.

На годы вперед

Социальные работники помогают стране справляться с суровыми испытаниями коронавирусного периода, заявил президент во время видеоконференции. Глава государства поздравил их с профессиональным праздником.

— Мы прошли и еще проходим через суровые испытания и выдержали их, потому что ни на шаг не отступили от непреходящих нравственных норм — сострадания, взаимопомощи, милосердия. Эти ценности, как уже говорил, сформированы нашей историей, они в характере нашего народа, — отметил Владимир Путин. — Их разделяет подавляющее, абсолютное большинство граждан страны. И закономерно, что при обсуждении поправок к Конституции особое внимание уделено именно вопросам социальной справедливости.

Глава государства напомнил, что предложенные изменения в Основном законе закрепляют государственные гарантии адресной социальной поддержки. Речь идет об обязательной — не реже раза в год — индексации пенсий и пособий. При этом минимальный размер оплаты труда, из величины которого рассчитываются многие выплаты, не может быть ниже прожиточного минимума.

— Всё это нормы прямого действия, которые должны работать на годы вперёд, чтобы люди были уверены в будущем, чтобы нуждающиеся в помощи были окружены особой заботой и вниманием, получали необходимую, достаточную поддержку, — подчеркнул Владимир Путин.

На мероприятии было объявлено о новых мерах поддержки соцсферы. Во-первых, от налога на доходы физических лиц освобождаются все выплаты за особые условия труда в период борьбы с коронавирусной инфекцией.

— Это, безусловно, напрямую касается социальных и медицинских работников, граждан, которые берут на сопровождаемое проживание сирот, инвалидов, пожилых людей, то есть положенные выплаты человек получит в полном объёме, без налоговых удержаний, — пояснил глава государства.

Владимир Путин напомнил, что в течение трех месяцев — с середины апреля по середину июля — для работников соцучреждений предусмотрены дополнительные выплаты за каждую двухнедельную смену. За помощь в особо сложных условиях — в непосредственном контакте с заболевшими людьми, им полагается повышенное поощрение.

И соцработники, и волонтеры во время эпидемии берут к себе домой инвалидов, пожилых людей или детей‑сирот. За это им предусмотрена выплата в размере МРОТ — 12 130 рублей в период с 1 апреля по 30 июня.

Во-вторых, НКО, получающие госгранты, а также исполняющие общественно полезные услуги, не будут перечислять страховые платежи и налоги (за исключением НДС) за II квартал нынешнего года. Эта мера распространяется и на организации традиционных религий.

В-третьих, пожертвования, которые бизнес направляет НКО и религиозным объединениям, могут быть отнесены к так называемым внереализационным издержкам — в пределах 1% от выручки. Таким образом, сумма не будет учитываться при расчете налогов, которые предприниматель должен заплатить государству. По мнению Владимира Путина, здесь есть риски для возможных схем с так называемой оптимизацией налогов. Однако решение принято прежде всего для законопослушных и добропорядочных граждан, а их сейчас большинство.

— Мы пошли на такой шаг, потому что в период эпидемии деловое сообщество России проявило себя ответственно, честно и достойно. Предприниматели оказывали помощь врачам, добровольцам, помогали органам власти на местах, — заявил глава государства.

Что касается социально ориентированных НКО, то на них распространили льготы и преференции, предусмотренные для малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей. Более того, из Резервного фонда выделят 3 млрд рублей — эти средства распределят в рамках конкурса Фонда президентских грантов — он будет запущен с 16 июня.

Многослойные решения

Общественные организации и добровольческие движения очень помогли населению на пике эпидемии — они доставляли медикаменты и продукты тем, кто находился в режиме жесткой самоизоляции. Поэтому освобождение социальных выплат от налога логично и правильно, считает председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

— Раньше получалось, что государство одной рукой дает, а другой — часть забирает, — отметил политик.

Люди все еще периодически жалуются на то, что не могут получить обещанную поддержку, рассказал «Известиям» член того же думского комитета Олег Шеин.

— Основная проблема — многослойность решений. Люди в мерах поддержки немного путаются, подчас путаются даже профильные руководители, — отметил депутат.

Большие трудности в получении помощи возникают у тех, кто не умеет работать с компьютером. Например, периодически поступают жалобы на то, что при некорректном заполнении заявки на сайте госуслуг невозможно исправить ошибку. Поэтому многие вынуждены ждать официального отказа в получении средств и затем отправлять обращение снова.

В разработке объявленных президентом мер поддержки принимали участие как органы власти, так и НКО, и их мнение было услышано, заявил «Известиям» генеральный директор «Детского хосписа» Александр Ткаченко. Однако для эффективной реализации инициатив и привлечения волонтеров соцслужбам следует отойти от «заявительного принципа» оказания помощи и самим искать нуждающихся.

На прошлой неделе Минэкономразвития составило реестр НКО, которые могут рассчитывать на господдержку. Пока организации пытаются понять, как система будет работать, заявила «Известиям» глава фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам», зампред комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства Елена Альшанская. По ее словам, уже были случаи, когда у НКО возникали проблемы с получением беспроцентных кредитов. Главное сейчас, чтобы исполнители на местах оперативно выполняли свою работу.

Облегчение процесса пожертвований привлечет больше средств от коммерческих организаций, уверена Елена Альшанская. Однако в этом есть и свои подводные камни — например, желание некоторых предпринимателей скрыть доход.

— Это большая мотивация для бизнеса участвовать в благотворительности. Раньше до перечисления пожертвований нужно было уплатить налоги, и только после этого они могли сделать перечисление. С другой стороны, важно, как сработает механизм, — заявила она.

Президент 8 июня также побеседовал с главой Карелии Артуром Парфенчиковым и поздравил его со 100-летием основания республики. В этот день глава государства попросил не забывать и про соцработников, которые много делают для благополучия субъекта.

Кроме того, Владимир Путин поговорил с президентом Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. Они обсудили не только развитие стратегического партнерства, но и сотрудничество в борьбе с пандемией новой коронавирусной инфекции. Кроме того, главы государств проанализировали дальнейшие шаги по урегулированию ситуации в Ливии.

Источник: Газета Известия