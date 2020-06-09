Народная артистка Нина Русланова попала в больницу

9 июня 2020     11
Народная артистка Нина Русланова попала в больницу

Народная артистка России Нина Русланова попала в больницу. По предварительной информации, причиной госпитализации стали проблемы с сердцем, сообщает Telegram-канал «112».

Отмечается, что 74-летняя актриса театра и кино несколько дней отказывалась ложиться в медучреждение. Однако столичные медики все же настояли на необходимости стационарного лечения.

Ее дочь, Олеся Русланова, опровергла эти данные. По ее словам, которые приводит в своем Telegram-канале РИА Новости, актриса ездила в больницу мерить давление. Сейчас она находится дома и чувствует себя нормально.

На счету Руслановой четыре награды премии «Ника»: две за лучшую женскую роль и две за лучшую женскую роль второго плана. Известность ей принесли работы в кинолентах «Мой друг Иван Лапшин», «Завтра была война», а также озвучка мультфильмов.

Источник: Лента.Ру

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