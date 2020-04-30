Народный артист России Альберт Панков умер в Санкт-Петербурге

30 апреля 2020     24
Народный артист России Альберт Панков умер в Санкт-Петербурге

Народный артист России Альберт Панков умер в Санкт-Петербурге в четверг на 87-м году жизни. Об этом сообщили 30 апреля в пресс-службе Театра музыкальной комедии, в котором работал артист.

«Коллектив Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии выражает соболезнования близким артиста», — говорится в сообщении.

О дате и месте похорон сообщат дополнительно.

По словам коллег, Панков был человеком «безграничной доброты и обаяния, беспримерно честный и требовательный к себе, при этом в высшей степени скромный и порядочный».

В театре отмечают, что актер обладал «прекрасными вокальными и внешними данными», создавал выразительные образы как классического, так и советского репертуара.

После окончания Музыкального училища при Московской консерватории имени П.И. Чайковского по классу сольного пения Панкова направили на работу в Новосибирский театр музыкальной комедии. Там он выступал до 1962 года, после чего перешел в труппу Ростовского театра музыкальной комедии. В труппу Ленинградского театра музыкальной комедии артист пришел в 1965 году.

Визитной карточной актера стали роли Эдвина в «Королеве чардаша» и Аверина в «Севастопольском вальсе». Последний раз он вышел на сцену 18 марта, исполнив роль Чекко в оперетте И. Кальмана «Графиня Марица».

Источник: Газета Известия

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