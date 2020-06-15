Наталия Орейро подала документы на получение гражданства России

15 июня 2020     12
Наталия Орейро подала документы на получение гражданства России

Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро подала документы на получение российского гражданства. По словам артистки, однажды ей пришлось сходить в посольство РФ в Аргентине, где ее спросили о желании получить еще один паспорт.

«Я так много путешествую и имею столько связей с Россией, что меня спросили, хотела бы ли я оформить это официально. Я сказала, что для меня это была бы честь. Так что я заполнила кучу бумаг, которые меня попросили, и это на рассмотрении», — сказала она в интервью ТАСС, опубликованном 15 июня.

По словам актрисы, всё началось с шутки в одной из российских программ, вышедших в эфир в марте прошлого года. Ведущий сказал Орейро, что она «самая русская среди иностранок», на что та согласилась и заявила, что ей «только остается, чтобы [президент России Владимир] Путин выдал российский паспорт».

Тогда в эфире программы Орейро обратилась к российскому лидеру со словами, что нет более русского иностранца, чем она, и попросила дать ей гражданство РФ.

«Я сказала это в шутку, а не как просьбу, чтобы это произошло, но конечно, мне очень хотелось бы получить российское гражданство», — добавила актриса.

По признанию актрисы, российские поклонники в качестве сувенира зачастую дарят ей ненастоящие паспорта РФ, и таких у нее уже около 15.

Наталия Орейро известна российским зрителям по сериалам «Дикий ангел», «Ты — моя жизнь» и «В ритме танго». Артистка не раз признавалась в любви к России, а в 2018 году сняла в Подмосковье видеоклип на песню To Russia with Love.

В прошлый раз уругвайка приезжала в Россию весной 2019 года на гастроли с программой «Незабываемый тур». Весной 2020-го артистка планировала привезти в РФ юбилейный тур «20 лет вместе», однако, как заявили организаторы, выступления пришлось перенести на ноябрь-декабрь текущего года по причинам, «не имеющим никакого отношения к Наталии Орейро и ее команде». Точные даты концертов будут объявлены позднее, пишет «Газета.ру».

Источник: Газета Известия

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