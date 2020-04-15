Назван надежный способ избежать старения мозга

15 апреля 2020     1
Назван надежный способ избежать старения мозга

Ученые Национальных институтов здоровья в США выяснили, что употребление в пищу полезных продуктов способно улучшить работу мозга и замедлить снижение когнитивных функций по мере старения. Надежным способом избежать старения нервной системы и деменции является строгое соблюдение средиземноморской диеты. Статья исследователей опубликована в журнале Alzheimer’s & Dementia.

В исследовании задействовали 7756 добровольцев, которые приняли участие в двух рандомизированных испытаниях (AREDS и AREDS2) пищевых добавок для профилактики возрастной макулярной дистрофии. Всего изучено влияние девяти компонентов средиземноморской диеты: фруктов, овощей, цельного зерна, орехов, бобовых, рыбы и оливкового масла. Кроме того, учитывалось сокращение употребления красного мяса и алкоголя. Степень соблюдения диеты оценивалось на основе опросников пищевого поведения.

В ходе исследования AREDS когнитивные функции испытуемых были проверены через пять лет, а в AREDS2 — в начале, через два года, четыре года и десять лет. У участников с наибольшим уровнем соблюдения средиземноморской диеты наблюдался самый низкий риск когнитивных нарушений. При этом потребление рыбы и овощей оказывает наибольший защитный эффект.

У добровольцев с геном ApoE, который способствует высокому риску болезни Альцгеймера, наблюдалось значительное снижение когнитивных функций, однако строгое соблюдение средиземноморской диеты компенсировало влияние генетического фактора.

Источник: Лента.Ру

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