Назван общий объем сокращения добычи нефти в мире

13 апреля 2020     10
Назван общий объем сокращения добычи нефти в мире

Министр энергетики России Александр Новак назвал общий объем сокращения добычи нефти в мире в мае-июне в эфире программы «Вести», опубликованной на сайте телеканала «Россия 1».

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22:33 — 12 апреля

По расчетам Новака, страны-производители нефти, в числе которых страны ОПЕК+, США, Канада и Норвегия, могут сократить общий объем добычи нефти на 15-20 миллионов баррелей в сутки с мая по июнь. По его словам, такой вывод можно сделать исходя из заявлений министров энергетики этих стран.

Ранее ожидалось, что не входящие в ОПЕК+ страны сократят суммарную добычу нефти на пять миллионов баррелей в сутки. Новак подчеркнул, что российские компании готовы к сокращению добычи в рамках соглашения.

Страны ОПЕК+, в том числе Россия, заключили новое соглашение по сокращению добычи нефти 12 апреля. В рамках договора снижение составит 9,7 миллиона баррелей в сутки на май-июнь 2020 года. Ближневосточные страны пообещали добровольно сократить добычу еще на два миллиона баррелей в сутки сверх оговоренного, страны G20 собираются снизить ее дополнительно на 3,7 миллиона.

Источник: Лента.Ру

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