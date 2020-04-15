Назван последний регион России без случаев заражения коронавирусом

Республика Алтай осталась последним регионом России, где не выявлено ни одного заразившегося коронавирусом. Об этом в среду, 15 апреля, сообщил оперштаб.

Назван последний регион России без случаев заражения коронавирусом Республика Алтай осталась последним регионом России, где не выявлено ни одного заразившегося коронавирусом. Об этом в среду, 15 апреля, сообщил …



Собянин назвал критичными очереди в метро из-за проверки пропусков Образование очередей из-за проверки пропусков на передвижение в Москве является очень критичным. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин 15 …



Как длительное пребывание дома перенести аллергикам Из-за тёплой зимы в Севастополе раньше обычного начался аллергический сезон. К врачам обращаются с реакцией на кипарис и пихту. Как …



На территории новой школы в Севастополе может оказаться заброшенное захоронение времен войны В юбилейный год Великой Победы в Севастополе планируют привести в порядок 26 крупных мемориальных комплексов, братских захоронений и кладбищ. Это …

