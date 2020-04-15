Республика Алтай осталась последним регионом России, где не выявлено ни одного заразившегося коронавирусом. Об этом в среду, 15 апреля, сообщил оперштаб.
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Источник: Газета Известия
Республика Алтай осталась последним регионом России, где не выявлено ни одного заразившегося коронавирусом. Об этом в среду, 15 апреля, сообщил оперштаб.
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Источник: Газета Известия
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Назван последний регион России без случаев заражения коронавирусом
Республика Алтай осталась последним регионом России, где не выявлено ни одного заразившегося коронавирусом. Об этом в среду, 15 апреля, сообщил …
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Вести Севастополь 15.04.2020. Выпуск 9:00
Главные темы выпуска: – В Севастополе ещё один случай коронавируса. Пенсионерку мог заразить её сын-путешественник. – Рейды на остановках. Полиция …