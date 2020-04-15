Назван последний регион России без случаев заражения коронавирусом

15 апреля 2020     2
Назван последний регион России без случаев заражения коронавирусом

Республика Алтай осталась последним регионом России, где не выявлено ни одного заразившегося коронавирусом. Об этом в среду, 15 апреля, сообщил оперштаб.

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Источник: Газета Известия

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