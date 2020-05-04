Назван режиссер новых фильмов по вселенной «Звездных войн»

Киностудия The Walt Disney назвала имя режиссера новых фильмов по вселенной «Звездных войн». Им станет лауреат премии «Оскар» Тайка Вайтити, сообщается на сайте проекта.

Соавтором продолжения саги станет шотландская сценаристка Кристи Уилсон-Кернс. Она получила премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) и была номинирована на «Оскар» за работу над фильмом «1917».

Кроме того, американский драматург Лесли Хэдланд разрабатывает новый сериал вселенной «Звездных войн», который пока не имеет названия. Помимо этого, она будет исполнительным продюсером и шоураннером этого проекта.

Даты выпуска проектов Вайтити и Хэдланд пока не анонсированы.

Источник: Лента.Ру