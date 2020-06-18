Назван срок накопления финансовой подушки для россиян

18 июня 2020     9
Назван срок накопления финансовой подушки для россиян

Жителям крупных городов России нужно от полугода до трех лет, чтобы накопить финансовую подушку безопасности. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование Райффайзенбанка, в котором приняли участие 1700 жителей разных регионов.

Откладывают средства 60 процентов россиян. Из них 42 процента имеют менее 100 тысяч рублей в запасе, 37 процентов отложили от 100 до 500 тысяч рублей и лишь у 21 процента подушка безопасности составляет свыше полумиллиона. «При этом большинство россиян оценили свой доход менее чем в 60 тысяч рублей в месяц, а 60-90 тысяч рублей ежемесячно зарабатывает каждый десятый», — отмечается в исследовании.

Ранее сообщалось, что из-за пандемии коронавируса и последовавшего за ней кризиса россияне стали задумываться о накоплениях на черный день. Так, начать откладывать средства собираются порядка 40 процентов жителей страны. Примерно такой же процент хочет создать для себя финансовую подушку безопасности.

Источник: Лента.Ру

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