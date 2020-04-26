Назван запасной преемник Ким Чен Ына

Запасным преемником северокорейского лидера Ким Чен Ына можно считать младшего брата бывшего руководителя КНДР Ким Чен Ира — Ким Пхён Ира. Об этом рассказал «Ленте.ру» ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований ИДВ РАН Константин Асмолов.

По его словам, Ким Пхён Ир преимущественно занимался дипломатической работой. В частности, он был послом КНДР в Чехии, в Польше, а недавно вернулся в Пхеньян.

Материалы по теме 23:36 — 25 апреля

Еще одним возможным преемником северокорейского лидера Асмолов назвал старшего брата Ким Чен Ына — 38-летнего Ким Чен Чхоля. Его до определенного момента считали вероятным наследником Ким Чен Ира, однако он уступил позиции младшему брату. Эксперт рассказал, что, по слухам, Ким Чен Чхоль забросил политику и занялся музыкой.

Вечером 25 апреля в китайской социальной сети Weibo появилось сообщение от вице-директора Гонконгского телевидения HKSTV о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына. Она рассказала, что получила информацию от «очень солидного источника». При этом японский журнал Shukan Gendai сообщил, что лидер КНДР находится в вегетативном состоянии после операции на сердце.

В случае смерти Ким Чен Ына, по данным СМИ, власть может перейти к его сестре Ким Ё Чжон — в конце 2019 года на пленарном заседании Центрального комитета Трудовой партии приняли решение, что при чрезвычайной ситуации во главе страны вместо нынешнего лидера встанет она. В настоящий момент Ким Ё Чжон является доверенным лицом лидера КНДР и считается вторым по влиятельности человеком в стране.

Источник: Лента.Ру