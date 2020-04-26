Назван запасной преемник Ким Чен Ына

26 апреля 2020     17
Назван запасной преемник Ким Чен Ына

Запасным преемником северокорейского лидера Ким Чен Ына можно считать младшего брата бывшего руководителя КНДР Ким Чен Ира — Ким Пхён Ира. Об этом рассказал «Ленте.ру» ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований ИДВ РАН Константин Асмолов.

По его словам, Ким Пхён Ир преимущественно занимался дипломатической работой. В частности, он был послом КНДР в Чехии, в Польше, а недавно вернулся в Пхеньян.

Материалы по теме

23:36 — 25 апреля

Еще одним возможным преемником северокорейского лидера Асмолов назвал старшего брата Ким Чен Ына — 38-летнего Ким Чен Чхоля. Его до определенного момента считали вероятным наследником Ким Чен Ира, однако он уступил позиции младшему брату. Эксперт рассказал, что, по слухам, Ким Чен Чхоль забросил политику и занялся музыкой.

Вечером 25 апреля в китайской социальной сети Weibo появилось сообщение от вице-директора Гонконгского телевидения HKSTV о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына. Она рассказала, что получила информацию от «очень солидного источника». При этом японский журнал Shukan Gendai сообщил, что лидер КНДР находится в вегетативном состоянии после операции на сердце.

В случае смерти Ким Чен Ына, по данным СМИ, власть может перейти к его сестре Ким Ё Чжон — в конце 2019 года на пленарном заседании Центрального комитета Трудовой партии приняли решение, что при чрезвычайной ситуации во главе страны вместо нынешнего лидера встанет она. В настоящий момент Ким Ё Чжон является доверенным лицом лидера КНДР и считается вторым по влиятельности человеком в стране.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Глава Севастополя возложил цветы к памятнику ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС
Глава Севастополя возложил цветы к памятнику ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС

Сегодня – в день 34-ой годовщины аварии Чернобыльской АЭС – врио губернатора Михаил Развожаев возложил цветы у памятного знака ликвидаторам катастрофы …


В начале мая в Севастополе потеплеет до +20
В начале мая в Севастополе потеплеет до +20

С понедельника столбик термометра устремится вверх, каждый день будет становиться на градус-два теплее, и к субботе, 2 мая, днем в …


Глава Крыма выразил соболезнования родным итальянского журналиста Джульетто Кьеза
Глава Крыма выразил соболезнования родным итальянского журналиста Джульетто Кьеза

Сегодня в возрасте 79 лет ушел из жизни журналист и писатель Джульетто Кьеза. Он 20 лет проработал в России, будучи …


Врач рассказал о необходимой дозе для заражения коронавирусом
Врач рассказал о необходимой дозе для заражения коронавирусом

Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, какая доза коронавируса должна попасть в организм человека для его заражения инфекцией. Об этом …


Назван запасной преемник Ким Чен Ына
Назван запасной преемник Ким Чен Ына

Запасным преемником северокорейского лидера Ким Чен Ына можно считать младшего брата бывшего руководителя КНДР Ким Чен Ира — Ким Пхён …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты