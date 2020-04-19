Названа дата начала группового этапа Лиги чемпионов УЕФА 2020/21

19 апреля 2020     7
Названа дата начала группового этапа Лиги чемпионов УЕФА 2020/21

Первый матч группового этапа Лиги чемпионов сезона 2020/21 запланирован на 20 октября. Об этом в субботу, 18 апреля, сообщил портал Sky Sport Italia со ссылкой на Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Отмечается, что оставшиеся турниры еврокубков 2019/20 прерванного из-за пандемии сезона должны пройти в августе после завершения 16-го тура (1/8 финала) Лиги чемпионов национальных чемпионатов. Так, необходимо отыграть матчи между итальянским «Ювентусом» и французским «Лионом», а также между испанской «Барселоной» и «Наполи», которые должны состояться 7 и 8 августа. В следующие две недели проведут матчи четвертьфинальной и полуфинальной стадий, а финал состоится 29 августа.

В настоящий момент в 1/4 финала Лиги чемпионов уже вышли «Пари Сен-Жермен» (Франция), «Аталанта» (Италия), «Атлетико» (Испания), «Лейпциг» (Германия).

Прерванные игры 1/8 финала Лиги Европы между ФК «Рома» и «Севильей», а также между «Интером» и «Хетафе» состоятся 2 и 3 августа. После проведения последующей серии матчей на протяжении двух недель будут определены финалисты, которые встретятся 27 августа.

23 апреля исполком УЕФА должен провести заседание в формате видеоконференции, на котором пройдет обсуждение вопроса календаря остатка сезона еврокубковых турниров. Встреча состоится по итогам информационного совещания с генеральными секретарями всех 55 национальных ассоциаций, говорится на сайте УЕФА.

Из-за коронавирусной инфекции в марте были отменены или отложены многие крупные спортивные соревнования по всему миру, в том числе ведущие футбольные матчи Лига чемпионов и Лига Европы и чемпионат Европы, который должен состояться с 11 июня по 11 июля 2020 года, но был перенесен на 2021 год.

Российский футбольный союз (РФС) уведомил УЕФА о возможности провести матчи чемпионата Европы следующего года в Санкт-Петербурге. Позже о намерении принять у себя также высказались Копенгаген и Бухарест.

Источник: Газета Известия

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