Названа дата выхода дешевого iPhone

31 марта 2020     11
Названа дата выхода дешевого iPhone

Apple-блогер Джон Поссер назвал дату выпуска iPhone SE2. Выход смартфона состоится в апреле 2020 года, пишет Поссер в Twitter.

Поссер рассказал, что 30 марта топ-менеджеры Apple провели закрытую встречу, на которой обсудили время запуска дешевого iPhone, который станет преемником SE. По его словам, компания планирует показать новый смартфон 15 апреля и начать отгрузку девайсов в магазины 22 апреля. К концу месяца аппараты появятся в продаже.

Блогер уточнил, что названные сроки могут быть скорректированы из-за ситуации с пандемией коронавируса. Также Джон Поссер сообщил, что Apple направит своим сотрудникам компьютеры iMac, чтобы те могли обрабатывать заказы клиентов удаленно.

Новый доступный смартфон Apple должен был прийти на смену iPhone SE и другим устаревшим девайсам в линейке компании. Смартфон будет выглядить как iPhone 8, но получит новое «железо»: 4,7-дюймовый IPS-экран, чип А13, три гигабайта оперативной памяти, одинарную камеру. Ожидаемая стоимость гаджета составляет 400 долларов или около 31 тысячи рублей.

Согласно ранним слухам, Apple планировала выпустить бюджетный смартфон 31 марта и продавать девайс в начале апреля. В середине марта появилась информация, что компания отменила презентацию нового устройства серии SE из-за пандемии коронавируса.

Источник: Лента.Ру

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