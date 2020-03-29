Названа главная проблема рынка нефти

Из-за снижения спроса на нефть на фоне коронавируса в мире скоро совсем не останется места, чтобы хранить сырье. Вопрос нехватки хранилищ превращается в главную проблему рынка, пишет Bloomberg.

Как поясняет агентство, мир столкнулся с колоссальным снижением спроса не нефть, который оказался хуже времен Великой депрессии, нефтяного кризиса 1970-х года и Великой рецессии 2008-го. Обычно мир потребляет около 100 миллионов баррелей нефти в день. Однако в 2020 году всего за несколько недель эта цифра упала на 25 процентов. В таких условиях места для хранения сырья не останется уже через 2-3 месяца.

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Ситуация осложняется тем, что почти вся нефтяная инфраструктура, пригодная для хранения большого количества сырья, сконцентрирована всего в нескольких точках Земли. Речь идет, например, о портах с большими нефтехранилищами, таких как Роттердам и Сингапур, и нефтепроводах. Однако доступ к такой инфраструктуре есть далеко не у всех. Таким образом тем, у кого его нет, хранить нефть может оказаться негде уже через несколько дней, пишет Bloomberg.

Временным способом для нефтепроизводителей стало размещение невостребованного сырья на нефтяных танкерах, которые в настоящий момент не используются по назначению. По словам главы Frontline Ltd. — крупнейшей в мире компании, которая владеет танкерами, — он никогда не видел такого высокого спроса на длительную аренду нефтетанкеров. По оценке топ-менеджера, мощностей танкеров в мире хватит для хранения 100 миллионов баррелей нефти. Однако и они будут полностью использованы всего за несколько дней в условиях сокращения мирового спроса на сырье на четверть.

По данным Bloomberg, на физическом рынке нефти сырье уже торгуется ниже 10 долларов за баррель, а на части рынков трейдеры даже платят потребителям за то, чтобы те забрали купленное сырье и сами нашли ему место для хранения. Часть производителей начали закрываться, поскольку никому не нужен ресурс, который они добывают, пишет агентство.

Источник: Лента.Ру