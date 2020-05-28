Названа лучшая сметана

28 мая 2020     14
Названа лучшая сметана

Роскачество провело исследование сметаны 20-процентной жирности (есть в распоряжении «Ленты.ру»). В нем приняли участие образцы семи брендов: «Пестравка», «Ростагроэкспорт», «Благода», «36 копеек», «Домик в деревне», «Простоквашино» и «Вологодское лето».

Эксперты проверяли образцы на содержание потенциально опасных веществ, в том числе свинца, кадмия, мышьяка и ртути, а также исследовали органолептические показатели.

По итогам исследования авторы пришли к выводу, что пять из семи образцов соответствуют всем требованиям к безопасности и качеству. Это образцы «Пестравка», «Ростагроэкспорт», «36 копеек», «Простоквашино» и «Вологодское лето».

При этом сметана «Благода», ставшая лидером рейтинга при предыдущем исследовании, в ходе нынешнего была дисквалифицирована за содержание растительных жиров, дрожжей и антибиотиков. В образце «Домика в деревне» также был обнаружен антибиотик хлортетрациклин.

Источник: Лента.Ру

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