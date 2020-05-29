Названа новая дата боя Александра Емельяненко

29 мая 2020     14
Названа новая дата боя Александра Емельяненко

Основатель Absolute Championship Akhmat (AKA) Майрбек Хасиев объявил новые даты предстоящих турниров организации, которые были перенесены из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщается на сайте организации.

В частности, названа и новая дата поединка с участием российского тяжеловеса Александра Емельяненко. Он подерется с соотечественником Магомедом Исмаиловым 24 июля. Ближайший турнир ACA состоится 11 июля.

Изначально поединок между Емельяненко и Исмаиловым должен был пройти в апреле. Однако турниры ACA были перенесены в связи со вспышкой коронавирусной инфекции.

Исмаилов одержал 15 побед и потерпел два поражения в смешанных единоборствах. Боец известен по выступлениям в средней весовой категории.

Емельяненко выступал в таких организациях, как Pride, WFCA, M-1 и RCC. На его счету 29 побед и семь поражений в MMA. Один поединок с его участием завершился вничью.

Источник: Лента.Ру

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