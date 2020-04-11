Названа опасность частого мытья рук и использования антисептика

11 апреля 2020     12
Названа опасность частого мытья рук и использования антисептика

Дерматологи предупреждают об опасности пересушить кожу из-за частого мытья рук с мылом и использования антисептиков. Об этом агентству РИА Новости рассказала кандидат медицинских наук, доцент кафедры кожных и венерических болезней имени В.А. Рахманова Первого МГМУ имени И.М. Сеченова Людмила Смирнова.

По ее словам, наносить антисептики для обеззараживания рук стоит не более двух раз в день. При этом обеззараживающими препаратами пользоваться рекомендуется лишь тем, кто бывает в общественных местах.

Врач также посоветовала не мыть руки каждые пять минут. Она отметила, что оптимальное количество таких процедур не должно превышать шести раз в сутки.

Косметолог Галина Каштанова, в свою очередь, указала на потенциальные проблемы с кожей у тех, кто пытается бороться с вирусом с помощью хлорсодержащих препаратов типа хлоргексидина. Также она согласилась с мнением врача о необходимости использовать защитные кремы.

Всемирная организация здравоохранения рекомендовала в качестве защиты от коронавируса регулярно мыть руки и обрабатывать их антисептиком на спиртовой основе. Роспотребнадзор также поставил гигиену рук на первое место по значимости для профилактики распространения гриппа и коронавирусной инфекции. «Мытье с мылом удаляет вирусы. Если нет возможности помыть руки с мылом, пользуйтесь спиртсодержащими или дезинфицирующими салфетками», — утверждают специалисты.

Источник: Лента.Ру

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