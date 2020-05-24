Названа предварительная версия смерти украинского депутата

МВД Украины рассматривает самоубийство как предварительную версию гибели народного депутата Валерия Давиденко, который был найден мертвым в собственном офисе. Об этом сообщил советник главы ведомства Зорян Шкиряк на своей странице в Facebook.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции Киева. «Предварительная версия — самоубийство. Все подробности позже», — написал Шкиряк.

Ранее сообщалось, что на Украине завели уголовное дело по факту гибели Валерия Давиденко. Депутат был найден в офисе в Киеве с огнестрельным ранением. Его тело обнаружила уборщица, рядом с ним лежал пистолет.

Давиденко был членом комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития, а также членом групп по межпарламентским связям с Чехией, Венгрией, Бразилией, Эмиратами и Аргентиной.

Источник: Лента.Ру