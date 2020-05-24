Названа предварительная версия смерти украинского депутата

23 мая 2020     14
Названа предварительная версия смерти украинского депутата

МВД Украины рассматривает самоубийство как предварительную версию гибели народного депутата Валерия Давиденко, который был найден мертвым в собственном офисе. Об этом сообщил советник главы ведомства Зорян Шкиряк на своей странице в Facebook.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции Киева. «Предварительная версия — самоубийство. Все подробности позже», — написал Шкиряк.

Ранее сообщалось, что на Украине завели уголовное дело по факту гибели Валерия Давиденко. Депутат был найден в офисе в Киеве с огнестрельным ранением. Его тело обнаружила уборщица, рядом с ним лежал пистолет.

Давиденко был членом комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития, а также членом групп по межпарламентским связям с Чехией, Венгрией, Бразилией, Эмиратами и Аргентиной.

Источник: Лента.Ру

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