Названа причина сбоя в работе портала госуслуг

11 мая 2020     8
Названа причина сбоя в работе портала госуслуг

Единый портал государственных и муниципальных услуг оказался недоступен из-за технических работ по определению устойчивости к планируемому росту обращений. Об этом 11 мая сообщила пресс-служба оператора сайта госуслуг «РТ Лабс».

Ранее в этот день после обращения президента России Владимира Путина доступ к порталу госуслуг оказался затруднен. Глава государства, в частности, объявил о возможности оформления через портал ряда пособий.

«Кратковременная и частичная недоступность портала госуслуг была связана с нагрузочным тестированием в связи с планируемым большим количеством обращений. На текущий момент портал работает в штатном режиме», — цитирует заявление «РИА Новости».

11 мая Путин в ходе обращения перед совещанием по ситуации с коронавирусом заявил о необходимости вдвое увеличить размер выплат на детей — до 6750 рублей.

Кроме того, президент предложил установить для семей, которые не получили материнский капитал, ежемесячную выплату в 5 тыс. рублей в апреле, мае и июне, то есть задним числом.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Источник: Газета Известия

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